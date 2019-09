Berlin (ots) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich in die Debatte um die Straflosigkeit beleidigender Äußerungen über die Grünen-Politikerin Renate Künast eingeschaltet. "Wenn uns an der Demokratie gelegen ist, muss der politische Wettstreit vor Gewalt geschützt werden", sagte Schäuble dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/politik/hate-speech-schaeuble-kritisiert-landgericht-und-nimmt-kuenast-in-schutz/25037092.html



