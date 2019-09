Hamburg (ots) - Regina Möller aus Hamburg ist ab dem 1. Oktober 2019 neue Vorsitzende des NDR Verwaltungsrats. Das unabhängige Aufsichtsgremium, dessen zwölf Mitglieder aus den vier Staatsvertragsländern des NDR kommen, wählte die Betriebswirtin am Freitag, 20. September, in Hamburg in dieses Amt. Zur Stellvertreterin wurde die ehemalige Finanzministerin von Mecklenburg-Vorpommern Sigrid Keler gewählt.



Regina Möller erklärte anlässlich ihrer Wahl: "Der Norddeutsche Rundfunk hat als öffentlich-rechtlicher Sender den besonders wichtigen Auftrag, eine unabhängige, qualitativ hochwertige Berichterstattung zu garantieren. Er steht als Synonym für den Qualitätsjournalismus. Diesem Auftrag im Zuge der Digitalisierung und dem damit verbundenen Wandel gerecht zu werden, wenn zugleich der finanzielle Handlungsspielraum enger wird, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich freue mich darauf, den NDR als Vorsitzende des Verwaltungsrats dabei begleiten zu dürfen, damit er weiterhin seinen wichtigen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen kann."



NDR Intendant Lutz Marmor dankte dem bisherigen Vorsitzenden des Verwaltungsrats Ulf Birch aus Niedersachsen und seiner Stellvertreterin Karola Schneider aus Schleswig-Holstein für ihr Engagement in den zurückliegenden 15 Monaten - so lang ist die Amtszeit nach den Bestimmungen des NDR-Staatsvertrags.



Der Verwaltungsrat überwacht laut NDR Staatsvertrag die Geschäftsführung des Intendanten; das Gremium übt die Finanz- und Managementkontrolle aus. Seine Zustimmung muss der Verwaltungsrat insbesondere bei wichtigen Personalangelegenheiten geben.



Regina Möller, 1969 in Hamburg geboren, ist ausgebildete Betriebswirtin. Sie ist seit dem Abschluss ihres Dualen Studiums an der Wirtschaftsakademie Hamburg 1992 bei der Deutschen Shell AG in unterschiedlichen Funktionen tätig gewesen. 2010 wechselte sie in den Real Estate Bereich der Shell-Gruppe, zunächst mit internationaler Controlling-Funktion und dann als Leiterin des Facility Managements in Deutschland. Seit 2018 ist sie Betriebsstättenleiterin der Hauptverwaltung in Hamburg. Regina Möller gehört seit Mai 2018 dem NDR Verwaltungsrat an.



Sigrid Keler, 1942 in Schlesien geboren, trat 1990 der SPD der DDR bei. Im selben Jahr wurde die Diplom-Wirtschaftlerin Schatzmeisterin des SPD-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern und Mitglied des Landtages. Bis Mai 1996 saß sie dort dem Finanzausschuss vor. Anschließend war sie zwölf Jahre lang Finanzministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Von Mai 2010 bis Dezember 2012 arbeitete Keler ehrenamtlich als Finanzvorstand des FC Hansa Rostock und ist Aufsichtsratsmitglied der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Mitglied des Kuratoriums Deutsche Wildtierstiftung und der Kulturstiftung Rostock. Seit 2013 gehört Sigrid Keler dem NDR Verwaltungsrat an.



