Zum "World Cleanup Day" werden sich am Samstag Tausende Freiwillig am gemeinschaftlichen Müllsammeln beteiligen. Nicht nur in Deutschland. Eine Studie zeigt nun, wo der Kampf gegen den Müll beinahe aussichtslos ist.

Am kommenden Samstag werden wieder Tausende Menschen durch Deutschland ziehen und Müll aufsammeln. Natürlich nicht einfach so: Sie wollen dadurch auf das Müllproblem aufmerksam machen und zumindest im kleinen Maßstab etwas dagegen unternehmen. Das ist kein deutsches Phänomen, sondern das Konzept des "World Cleanup Day".

In mehr als 150 Ländern würde immer am dritten Samstag im September der lokale Müll gemeinschaftlich entsorgt, heißt es auf der Webseite des Vereins, der hinter dem deutschen Ableger des "World Cleanup Day" steckt.

Dieser eine Aufräum-Tag, der auf eine gemeinschaftliche Entsorgungsaktion in Estland im Jahr 2008 zurückgeht, scheint heute bedeutender denn je: Während das weltweite Abfallaufkommen 2016 bei etwa zwei Milliarden Tonnen lag, soll es im Jahr 2030 auf 2,59 und 2050 sogar auf 3,4 Milliarden Tonnen Abfall heranwachsen, schätzt die Weltbank. So viel zum globalen Trend.

Auf nationaler Ebene bestehen große Unterschiede bei der Größe des Abfallaufkommens und darin, wie es entsorgt oder recycelt wird. So viel vorweg: In manchen Staaten wird gar nicht recycelt. Sensoneo, ein international tätiger Anbieter intelligenter Abfallwirtschaft, hat eine Studie durchgeführt, die alle 36 OECD-Staaten auf die Effizienz ihres Abfallmanagements untersucht. "Herausgekommen ist eine Rangliste der größten Müllproduzenten der Welt", heißt es bei Sensoneo: der Welt-Abfall-Index 2019. Dieser liegt der WirtschaftsWoche vorab vor, er soll erst am Samstag - pünktlich zum "World Cleanup Day" - vorgestellt werden.

Der Index zeigt, dass es nicht genügt, ...

