Vaduz (ots/ikr) - Das Jugend und Sport Breitensportförderprogramm ist fester Bestandteil vieler Vereine in Liechtenstein. Da die Fussballvereine und deren Trainerinnen und Trainer sehr engagiert sind, wird in Liechtenstein jedes Jahr eine Weiterbildung zur Auffrischung der J+S Leiteranerkennung Fussball angeboten.



Am Freitag, 20. September 2019 trafen sich 38 aktive und interessierte Trainerinnen und Trainer zur Fortbildung. Der engagierte Kursleiter, Hansruedi Wagner und die kompetenten Klassenlehrer Hendrik Regtop, Daniel Bamert und Roman Wild konnten theoretische und praktische Inputs für das Fussballtraining geben. Für die Neuigkeiten rund um Jugend und Sport war Jürgen Tömördy, Leiter der Stabsstelle für Sport, zuständig.



Das Kursthema "Gute J+S Aktivitäten vermitteln" wurde in der Theorie mit Unterlagen des Schweizerischen Fussballverbandes und von Jugend und Sport erarbeitet. In der Praxis waren die Teilnehmer aufgefordert, das gelernte auf dem Fussballplatz in die Tat umzusetzen. "Zu einem erfolgreichen Kurstag gehört auch die passende Infrastruktur und die Verpflegung, welche im Sportpark Eschen wieder hervorragend war. Hierfür möchte ich allen beteiligten Personen einen herzlichen Dank aussprechen!" freut sich Jürgen Tömördy.



Kontakt:



Stabsstelle für Sport

Jürgen Tömördy

T +423 263 63 31



