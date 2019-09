In einem Interview mit CNBC erklärte Richard Clarida, Vizepräsident des Federal Reserve Board of Governors, dass die Zinssenkung der Fed in dieser Woche eine Versicherung gegen das Abwärtsrisiko für den Ausblick sei. "Die US-Wirtschaft befindet sich in einer guten Verfassung, aber es gibt einige Risiken", fügte Clarida hinzu. "Das FOMC wird die Entscheidungen ...

