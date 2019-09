Lang erwartet, groß angekündigt - und dann das: Das Klimaschutz-Paket der Bundesregierung wird vor allem teuer statt effizient.

Gleich mit sieben Ministern und Ministerpräsidentinnen, Fraktionschefs und Parteivorsitzenden saß Angela Merkel oben auf dem Podium. Ein großes Aufgebot für einen wichtigen Anlass: Deutschland reißt seine Klimaziele, muss der EU empfindliche Strafen zahlen - und will es bis 2030 jetzt noch mit einem Klimaschutzprogramm schaffen.

Dazu muss die Bundesregierung erreichen, dass die Bürger sich künftig anders fortbewegen und ihre Wohnungen anders geheizt werden. Dass Unternehmen mit innovativen Ideen die neue klimaschonende Wirtschaft schaffen und dass der Staat die Infrastruktur für die Zeit nach Kohle, Öl und Gas schafft.

Soll der Klimaschutz das liefern, was die Regierung nun verspricht, wird dieses teure Programm allerdings nicht reichen. Das Misstrauen der Bevölkerung, das Angela Merkel angesichts der Schwächen beim Klimaschutz selbst ansprach, ist weiter berechtigt.Das Programm ist zu teuer: Statt auf Effizienz und damit zentral auf einen Preis für das Ausstoßen von CO2 zu setzen, zuckt die Regierung zurück. Ökonomisch ist das nicht. Stattdessen wird Geld in steuerfinanzierte Förderprogramme gestopft, die viel kosten, aber zwiespältige Ergebnisse bringen.

Mitnahmeeffekte nennen das die Ökonomen. Staatsknete für neue E-Autos, moderne Heizkessel und die Gebäudesanierung nehmen vor allem die in Anspruch, die ihre Investition in Erwartung solcher Programme zurückgehalten haben und jene, die sich das Auto auch sonst kaufen würden. Wenn es schlecht läuft, schlagen die Hersteller von Heizkesseln was auf den Preis - die Nachfrage ist wegen des Staatsgelds ja da. Die Schwarze Null soll zwar im Etat bleiben, vielleicht fließt aber eben Geld aus einem Schattenhaushalt. Von den Einnahmen aus Ticketabgabe, LKW-Maut und dem bescheidenen CO2-Preis kommt schließlich nichts direkt an die Verbraucher zurück. Gut für die Akzeptanz ist das nicht.

Das Programm ist zudem zu träge: Es wird einen Preis für jede ausgestoßene Tonne Treibhausgas geben. Immerhin, könnte man meinen. Aber der Preis bleibt zu niedrig, um erfolgreich ein Signal für den Klimaschutz zu senden.Ökologisch wirkt das Programm also nur mäßig. Alles geschieht zu spät und zu langsam. Das vermittelt keinem Verbraucher ...

