ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Freitag beendet, bei einer eher dünnen Nachrichtenlage. Für Bewegung sorgte der große Verfalltag an den Termin- und Optionsmärkten. Am sogenannten "Hexensabbat" laufen die Kontrakte auf Aktien und Indizes aus, was zu Ausschlägen führen kann.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.057 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 123,97 (zuvor: 53,65) Millionen Aktien.

Zu den Tagesgewinnern zählten vor allem Werte aus dem Pharmasektor. Roche rückten um 0,7 Prozent nach vorne. Der Konzern hatte für seinen Cobas-Babesia-Test - ein Testverfahren für Blutspenden - die Zulassung der US-Gesundheitsbörde FDA erhalten. Zudem haben die Analysten von Societe Generale die Aktie auf "Hold" heraufgestuft nach zuvor "Sell". Novartis verbesserten sich um 0,4 Prozent. Alcon stiegen um 0,5 Prozent.

Für Credit Suisse ging es um 0,3 Prozent nach unten. Einem Bericht von Bloomberg zufolge, plant die Bank negative Zinssätze an vermögende Kunden weiterzugeben.

Die beiden Luxuswerte Richemont und Swatch konnten an die Aufschläge vom Vortag nicht anknüpfen und schlossen mit Abgaben von 0,2 bzw. 0,5 Prozent. Der Sektor hatte am Donnerstag von guten Daten zu den Uhrenexporten profitiert.

September 20, 2019 11:49 ET (15:49 GMT)

