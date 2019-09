Wochenausblick: DAX im Wochenverlauf fester. Ifo-Index und Versorger im Blick!

Richard Pfadenhauer,

In der abgelaufenen Woche setzte sich die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen mehrheitlich fort. Der DAX setzte sich oberhalb von 12.400 Punkten fest. Der EuroStoxx50 Index erreichte mit 3.570 Punkten ein neues Jahreshoch und der amerikanische S&P500 Index nähert sich dem Allzeithoch. Die zentralen Themen der Woche waren der Ölpreisschock am Montag und die Sitzung der US-Notenbank Mitte der Woche. Bis zu 20 Prozent schoss der Ölpreis zu Wochenbeginn nach oben nachdem Drohnen Anlagen in Saudi Arabien angriffen. Im weiteren Wochenverlauf gab der Ölpreis jedoch rund die Hälfte der Gewinne wieder ab. Fed-Chef Jerome Powell verkündete derweil, was die meisten Marktteilnehmer erwartet haben. Der US-Zinssatz wurde um 25 Basispunkte gesenkt. In der kommenden Woche stehen nur wenige Wirtschaftsdaten an. In Deutschland richten sich die Blicke auf den Ifo-Index. Ferner werden die Entwicklungen rund um den Brexit und den Handelskonflikt beobachtet.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen der meisten Staatspapiere im Wochenverlauf nach. So schloss die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen bei minus 0,52 Prozent. Unter den Edelmetallen pendelten Gold und Silber um ihren Vorwochenschlusskurs. Palladium schraubte sich derweil über 1.640 US-Dollar pro Feinunze. Der Euro/US-Dollar gab im Wochenverlauf nach und schloss im Bereich von 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche trat der DAX zwar auf der Stelle, dennoch fiel die Entwicklung bei den DAX-Mitgliedern sehr unterschiedlich aus. 15 Gewinnern stehen 15 Verlierern gegenüber. Auf Wochensicht die höchsten Gewinne erreichten die Aktien von E.On und RWE sowie Merck und Vonovia. Dabei profitierten die beiden Versorger von der Zustimmung des EU-Kartellamts zur Aufteilung von Innogy und Merck ist bei der geplanten Übernahme der amerikanischen Versum fast am Ziel. Am DAX-Ende lagen die Anteilsscheine von Continental, Deutsche Lufthansa und Infineon. Die Deutsche Lufthansa kam durch den Ölpreisanstieg unter Druck und bei Continental gab es Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Kursanstieg. In der zweiten Reihe demonstrierten neben Immobilienaktien die Anteilsscheine von Bechtle, CompuGroup und Nordex relative Stärke. Bechtle und CompuGroup bekamen von positiven Analystenkommentaren Auftrieb. Zudem steigt CompuGroup am Montag in den MDAX auf. Nordex wurde vom geplanten Klimapaket beflügelt.

Kommende Woche werden Borussia Dortmund, Hella, Manchester United und Nike Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Am Montag erfolgt die Anpassung im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Dabei tauschen ThyssenKrupp und MTU Aero Engines die Plätze. CTS Eventim und Compugroup steigen in den MDAX. Dafür steigen Deutsche Euroshop und Norma vom MDAX in den SDAX ab. Zudem ersetzt Traton den Maschinenbauer Aumann im SDAX. Im Deutsche Aufsteiger Index sind potenzielle Aufstiegskandidaten in einem Index zusammengefasst und vier Titel der zwölf Titel haben den Aufstieg tatsächlich geschafft. Im kommenden Monat erfolgt die nächste Anpassung im Index.

Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für September

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, September

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Oktober

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für September

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, September

USA - Verbrauchervertrauen, September

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21.September

USA - BIP Q2, endgültig

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, August

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.480/12.590/12.650/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.250/12.340/12.420 Punkte

Der DAX blieb in der abgelaufenen Woche in einer Range zwischen 12.290 und 12.480 Punkten und schloss am oberen Ende. Gelingt der Ausbruch über 12.480 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung de Aufwärtsbewegung bis 12.600/12.650 Punkte. Das Momentum ist allerdings mau. Unterstützung findet der Index bei 12.420 Punkten. Unterhalb der Marke könnte ein Rücksetzer bis 12.300 Punkte folgen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.06.2019 - 20.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.09.2014 - 18.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,49 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 1,50 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.09.2019; 17:33 Uhr

