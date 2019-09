Der sogenannte Nowcast der amerikanischen Notenbank von New York schätzt das US-BIP-Wachstum im dritten Quartal auf 2,2 Prozent. "Der New York Fed Staff Nowcast liegt bei 2,2% für das dritte Quartal und 2,0% für das vierte Quartal". "Die Meldungen in dieser Woche erhöhten das Nowcast für 2019:Q3 um 0,7 Prozentpunkte und den Nowcast für 2019:Q4 um 0,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...