Anfang September überraschte TLG die Aktionäre. Die Gesellschaft übernimmt zehn Prozent minus eine Aktie an Aroundtown für eine Milliarde Euro. Darüber hinaus gibt es zwischen TLG und Aroundtown-Großaktionär Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil in Höhe von 4,99 Prozent. Ziel sei es, beide Gesellschaften zu fusionieren.TLG-Finanzvorstand Gerald Klinck, der dem AKTIONÄR Rede und Antwort stand, sieht in einem Zusammenschluss der beiden Plattformen zunächst einmal die klassischen ...

