Die Federal Reserve kündigte kürzlich an, einen neuen Zahlungs- und Abwicklungsdienst namens FedNow zu entwickeln, der es den Banken ermöglichen würde, Zahlungen in Echtzeit auch nachts und am Wochenende abzuwickeln. Viele sagen, dass dieser Schritt längst überfällig ist, da die derzeitige öffentlich betriebene ACH-Zahlungsinfrastruktur fast ein halbes Jahrhundert alt ist. Ziel ist, es Banken aller Größenordnungen in den gesamten Vereinigten Staaten zu ermöglichen, ihren Kunden nahezu sofortige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...