Der Rohölmarkt ist in den letzten Monaten zurückgegangen, was Sommerurlauber mit unerwartet niedrigen Preisen an der Zapfsäule überraschte. Doch dank der neuesten Nachrichten aus dem Persischen Golf wird sich das ändern und die Autofahrer können in naher Zukunft mit einem deutlichen Anstieg der Benzinpreise rechnen. Drohnenanschläge gegen die Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens führten zu erheblichen Schäden an wichtigen Anlagen und erzwangen die Schließung eines erheblichen Teils der Produktionsanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...