Die Demonstrationen in Hongkong schaden der Wirtschaft der chinesischen Sonderverwaltungsregion. "Die anhaltenden Unruhen haben spürbare Auswirkungen auf das gesamte Vertrauen der Geschäftsleute in Hongkong", sagte der Chefrepräsentant der deutschen Industrie- und Handelskammer (AHK) in Hongkong, Wolfgang Niedermark, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies auf die jüngste Herabstufung der Kreditwürdigkeit des asiatischen Wirtschafts- und Finanzzentrums durch die internationalen Ratingagenturen Fitch und Moody's, die auch einen "negativen" Ausblick für Hongkong gaben.

Als Drehscheibe in der Asien-Pazifik-Region hänge Hongkong für Tourismus, Handel und Logistik stark von einer verlässlichen Flughafeninfrastruktur ab, sagte Niedermark. Die Proteste und Störungen des Flughafens durch Demonstranten hätten zu "historisch niedrigen Besucherzahlen über den Sommer geführt und den Status Hongkongs als sicheres Ziel für Geschäftsreisen beeinträchtigt".

Deutsche Unternehmen wahrten einen "vorsichtigen, jedoch hoffnungsvollen Ausblick für Hongkong", wie Gespräche mit AHK-Mitgliedern ergeben hätten. Probleme gebe es im Verkauf, Betrieb, Transport, bei den Geschäftszeiten und der Arbeitsmoral. Die meisten sähen ihre Geschäfte zwar nicht schwer geschädigt, aber Unternehmen im Luxussegment oder im Gastgewerbe seien "durch die anhaltenden Proteste stark betroffen", sagte Niedermark.

Viele hätten kurzfristige Notfallpläne in der Schublade, planten den Haushalt für 2020 vorsichtiger, passten den Betrieb an und böten ihren Beschäftigten Optionen für Heimarbeit an, sagte Niedermark. "Jedoch hat keines unserer Mitgliedsunternehmen größere Anpassungen seiner langfristigen Geschäftsstrategie berichtet."/lw/DP/zb

