Wie verändert sich die deutsche VWL? Wo stehen wir im internationalen Vergleich? Die Chefin des Vereins für Socialpolitik, Fuchs-Schündeln, über Ökonomen als Sozialwissenschaftler - und den Frauenanteil in der Zunft.

Sonntag beginnt in Leipzig die Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik (VfS), der größten wissenschaftlichen Ökonomenvereinigung im deutschsprachigen Raum. Im Interview bezieht die VfS-Vorsitzende Nicola Fuchs-Schündeln Stellung zur Zukunft der VWL.

Frau Fuchs-Schündeln, im Oktober wird der Ökonomie-Nobelpreisträger 2019 gekürt. Wie groß ist die Chance, dass der Preis nach 25 Jahren mal wieder nach Deutschland geht?

Ich werde mich hüten, darüber zu spekulieren. Ich finde diese Fokussierung auf einen Preis und eine Person auch nicht so glücklich. Es gibt in der Volkswirtschaftslehre weltweit viele Ökonominnen und Ökonomen, die auf Spitzenniveau forschen - übrigens auch in Deutschland.

Konkret: Wo steht die deutsche VWL im internationalen Vergleich?Wer sich die führenden Zeitschriften unserer Disziplin anschaut, findet dort immer häufiger deutsche Autoren. Das war früher anders. Wir haben mittlerweile Spitzenleute in allen Bereichen, von Mikro bis Makro, in der Theorie und in der Empirie. Früher war Deutschland dagegen vor allem in der theoretischen Mikroökonomie stark.

Was sind die Gründe für den Leistungsschub?Ein Grund ist sicher, dass sich die VWL stark internationalisiert hat. Die Mobilität junger Wissenschaftler ist gestiegen. Heute ist es ein gängiger Karriereweg, für einige Jahre ins Ausland zu gehen und später zurückzukehren. Das fördert die wissenschaftliche Exzellenz. Umgekehrt ziehen deutsche Hochschulen im Bereich VWL vermehrt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem Ausland an; im PhD-Programm der Goethe-Universität Frankfurt etwa sind über 50 Prozent Ausländer. Und was auch ganz wichtig ist: Es gibt keine einengenden nationalen Denkschulen mehr. Vor 30 Jahren war die deutsche VWL zum Teil sehr ideologisch. Vor allem bei den jüngeren Forschern ist das passé; sie gehen ergebnisoffen an alle Fragen heran

Trotzdem bleibt festzuhalten: Rund 80 Prozent der bisherigen Nobelpreisträger stammen aus den USA oder von einer US-Universität...Ja, an der Vormachtstellung der USA hat sich nicht viel geändert. Die dortigen Spitzenunis ziehen die besten Köpfe an. Sie sind - als private Hochschulen - hervorragend ausgestattet; da sitzen in Kursen bisweilen ein Professor und zwei Studenten zusammen. Ein großer Vorteil sind die sogenannten strukturierten Doktorandenprogramme - wie sie nun auch vermehrt in Deutschland zu finden sind. Wer in den USA promoviert, durchläuft eine intensive zweijährige Kursphase, die an die Spitzenforschung heranführt. Die Doktoranden werden nicht von einem einzelnen Professor betreut, sondern von einem ganzen Team. Es gibt auch nicht die kleinteilige Lehrstuhlstruktur wie in Deutschland, sondern breiter aufgestellte Departements. Ich selbst war in Yale, Harvard und Stanford und kann sagen: Die Leute dort brennen für die Forschung. Das steckt an.

Viele Studenten hierzulande würden die Begeisterung gern teilen. Das deutsche VWL-Studium gilt vielen aber als dröge, formalisiert und mathematiklastig.

Die VWL ist eine Sozialwissenschaft mit exzellenten Berufsaussichten. Wir beschäftigen uns mit breiten sozialwissenschaftlichen Fragestellungen. Nur ein paar Beispiele: Es geht um Verhandlungen innerhalb der Familie, Bildung und Bildungsgerechtigkeit, Umweltfragen, die globale Ordnung, die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Strukturen in Entwicklungsländern, Anreize in Firmen, Korruption und Vetternwirtschaft. Die Mathematik ist dabei die Sprache der VWL, wir gehen viele Fragen empirisch-statistisch oder mit mathematischen Modellen an. Das hat viele Vorteile bei der Analyse komplexer Zusammenhänge. Allerdings müssen wir uns in der Lehre mehr Mühe geben. Wir müssen den Studierenden klarer machen, warum ...

