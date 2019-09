AUSTIN, Texas, Sept. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass das kanadische Patentamt XBiotech ein Patent (Patentnummer 56003542-6CA) erteilt hat, das die Verwendung von Bermekimab bei der Behandlung entzündlicher Hauterkrankungen abdeckt. Das Patent beschreibt Studien, die belegen, dass Antikörper wie Bermekimab, die spezifisch die Aktivität von Interleukin-1alpha (IL-1) neutralisieren, Hautentzündungen reduzieren und für die Behandlung entzündlicher Hauterkrankungen geeignet sind. XBiotech hat eine Reihe von klinischen Studien mit Bermekimab in der Dermatologie durchgeführt, einschließlich Studien an Hidradenitis suppurativa, atopischer Dermatitis und Psoriasis vulgaris (Plaque-Psoriasis). Das Unternehmen hat auch klinische Erkenntnisse für die Behandlung von Psoriasis und Akne veröffentlicht. Die Entwicklung von Bermekimab zur Behandlung von entzündlichen Hauterkrankungen ist ein wichtiger Bestandteil der Vermarktungsprogramme von XBiotech.

Stanley Kim, Ph.D., J.D., Corporate Vice President of Intellectual Property von XBiotech, erklärte: "Ich freue mich, dass das kanadische Patentamt die Bedeutung des Beitrags von XBiotech zu diesem Bereich anerkannt hat, indem es dieses Patent mit seinen weitreichenden Ansprüchen erteilt hat. Als Pionier in der IL-1-Forschung hat XBiotech ein bedeutendes weltweites Patentportfolio für die Verwendung von Anti-IL-1-Antikörpern zur Vorbeugung und Behandlung von entzündlichen Hauterkrankungen sowie anderen Erkrankungen mit sterilen Entzündungen entwickelt."

Diese Patenterteilung in Kanada erweitert das Patentportfolio von XBiotech, da es sich auf Bermekimab und sein Potenzial zur Behandlung entzündlicher Hauterkrankungen durch IL-1-Alphablockade bezieht. Das Unternehmen hat zuvor erfolgreich klinische Studien zur Bewertung von Bermekimab zur Behandlung von atopischer Dermatitis, Psoriasis1, Akne2, Pyoderma Gangrenosum und Hidradenitis suppurativa3 abgeschlossen.

Die Erteilung dieses Patents in Kanada erfolgt zusätzlich zu Patenten, die in den USA, Europa, Australien und Japan erteilt wurden. Das Patentportfolio des Unternehmens umfasst auch mehrere anhängige US-amerikanischen und ausländischen Anwendungen, die sich an dermatologische Pathologien richten. XBiotech plant, weiterhin entzündliche Hauterkrankungen als Indikationen zu verfolgen, während es seine klinische Pipeline weiterhin verstärkt.

Etwa 85 Millionen Amerikaner (etwa jeder Vierte) suchten 2013 einen Arzt wegen der Behandlung von Hautkrankheiten auf - wodurch dem Gesundheitswesen direkte Kosten von schätzungsweise 75 Milliarden Dollar entstanden, und diese Zahl nimmt stetig zu. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Prävalenz von Hauterkrankungen haben eine ähnliche Größenordnung wie die anderen großen Krankheiten, die häufig bei der US-Bevölkerung vorkommen, unter anderem Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Folglich steigen die Einnahmen aus neuen biologischen Medikamenten zur Behandlung von Hautkrankheiten rapide. XBiotech glaubt, dass Bermekimab das Potenzial hat, sich zur wichtigsten Therapie für Hautkrankheiten zu entwickeln.

Über therapeutische True Human-Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Menschen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Nachdem diese für verschiedene Krankheitsbereiche entdeckt und klinische Programme mit ihnen durchgeführt worden sind, hat sich gezeigt, dass die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial besitzen, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit einer erhöhten Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Pionierarbeit bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner firmeneigen Technologie der Marke True Human widmet. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, um die Standards für die Versorgung in den Bereichen Onkologie, Entzündungskrankheiten und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist auch führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Produktionstechnologien, die darauf abzielen, neue Therapien, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden, schneller, kostengünstiger und flexibler zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Einschätzungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten bergen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern und Wortverbindungen wie "dürfte", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwarten", "planen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "weitergehen" oder den Negierungen solcher Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zukünftige Ergebnisse und Umstände vorhersagen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Angaben, die in der Rubrik "Risikofaktoren" in bestimmten Teilen unserer SEC-Einreichungen angegeben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Performance, und unsere tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, der finanziellen Lage und der Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können sich wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, sind nur zu dem Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ereignisse.

1 Coleman KM et al. Open-Label Trial of MABp1, a True Human Monoclonal Antibody Targeting Interleukin 1?, for the Treatment of Psoriasis. JAMA Dermatol. Mai 2015;151(5):555-6.

2 Carrasco D et al. An Open Label, Phase 2 Study of MABp1 Monotherapy for the Treatment of Acne Vulgaris and Psychiatric Comorbidity. J Drugs Dermatol. Juni 2015;14(6):560-4.