Bei der Uno-Vollversammlung wird US-Präsident Donald Trump wohl nicht mit Eigenlob sparen. Dabei gibt seine Außenpolitik wenig Grund dafür.

Dass der "America First"-Präsident Donald Trump wenig von multilateralen Anstrengungen hält, ist kein Geheimnis. Ein Freund der Vereinten Nationen ist der bekennende Nationalist ebenfalls nicht. Deren Klimagipfel am Montag in New York schwänzt Trump nicht nur, er lädt sogar zu einer Konkurrenzveranstaltung ein, ebenfalls im UN-Hauptquartier: Trump ist Gastgeber und Redner einer Veranstaltung zur Religionsfreiheit.

Mühsam Kompromisse mit vielen Partnern auszuhandeln ist Trumps Sache nicht, er sieht sich als den großen "Dealmaker". Die Ergebnisse seiner Außenpolitik deuten jedoch nicht darauf hin, dass dieses Selbstbild der Realität entspricht.

Nach dem Klimagipfel geht in New York die Uno-Vollversammlung in die heiße Phase, am Dienstag wird Trump bei der Generaldebatte sprechen. Doch zu Hause ist Trump eher auf den Wahlkampfbühnen in Amerika, wo er dem Publikum wahre Begeisterungsstürme entlocken kann. Bei den Vereinten Nationen in New York sieht das anders aus, Diplomatie ist nicht Trumps Stärke.

Unvergessen ist sein Auftritt im vergangenen Jahr, als er für sein Eigenlob ("Meine Regierung hat mehr erreicht als fast jede Regierung in der Geschichte unseres Landes") Gelächter der versammelten Staats- und Regierungschefs erntete.

Nun folgt Trumps dritter Auftritt auf dieser Weltbühne. Man muss kein Wahrsager sein, um zu erahnen, dass ein Thema auch in dieser seiner dritten Rede vor der Vollversammlung eine zentrale Rolle spielen wird: Der Konflikt mit dem Iran. Der G7-Gipfel der führenden Industriestaaten Ende August im französischen Biarritz nährte Hoffnungen, dass die Spannungen zwischen Washington und Teheran entschärft werden könnten.

Stattdessen wächst die Sorge vor einem neuen Krieg am Golf. Es ist nur eine von vielen außenpolitischen Baustellen Trumps, bei denen er bislang kaum Erfolge vorzuweisen hat:

Iran

Im Mai vergangenen Jahres kündigte Trump das internationale Atomabkommen mit dem Iran auf. Damit traten harte Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft, die Trump immer weiter verschärfte. Trump kritisierte, das Abkommen sei ungeeignet, den Iran vom Bau einer Atombombe abzuhalten.

Er will einen umfassenderen Vertrag - was die Führung in Teheran ablehnt. Trumps Regierung behauptet zwar immer wieder, die Strategie des "maximalen Drucks" auf Teheran zeige Erfolg. Vor allem führte sie bislang aber dazu, dass die Spannungen eskalierten. Zuletzt machte US-Außenminister Mike Pompeo den Iran für die jüngsten Angriffe auf Ölanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...