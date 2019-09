22.09.2019- Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) traut sich wohl nicht zu selber die Produkte ihrer Tochtergesellschaft selber am Markt zu platzieren. Deshalb hat man am Feitag einen Verkauf der amerikanischen Tochter mitgeteilt. Wir hoffen der Kaifpreis entschädigt. Sind gespannt diesen zu erfahren, spätestens bei Vorlage der Bilanzzahlen. Schade Chance weg, fehlte wohl der Wille sich Geld zu besorgen - und das wo wir doch von einem Anlagenotstand reden, für Private, Versicherungen, Fonds, Hedgefonds, Risikokapitalgeber usw. Also zur Meldung:Elmos hat am Freitag einen Vertrag zum Verkauf ...

