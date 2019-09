Die Bundesregierung muss für ihr Klima-Paket viel Kritik einstecken - nicht immer zurecht, findet IW-Chef Michael Hüther und zeigt, wo das größte Problem des Klimakompromisses steckt: in der Finanzierung.

Michael Hüther ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln.

Das Klimakabinett hat getagt und ein Klimapakt beschlossen, um die bereits beschlossenen Ziele 2030 zu erreichen. Die Koalition wollte - ein letztes Mal vielleicht - Handlungsfähigkeit beweisen. Bei der Kritik der ersten Stunde ist die Regierung durchgefallen: Zu wenig ambitioniert, unzureichende Maßnahmen, kein großer Wurf. Die Kritik ist in vielen Punkten berechtigt, doch in ihrem generellen Verdikt wohlfeil. Genauso klangen übrigens die ersten Reaktionen, nachdem Kanzler Schröder am 14. März 2003 die Agenda 2010 vorgestellt hatte. Wir wissen heute, wie wenig zutreffend das war. Etwas mehr Distanz ist deshalb angeraten.

Im Kern bezieht sich die Kritik auf den zu niedrigen Einstiegspreis für CO2 in den Bereichen Gebäude und Verkehr bei dem grundsätzlich richtigen Schritt, hier Zertifikatsysteme zu etablieren. Manche möchten allerdings schnelle Erfolge sehen. Das ist angesichts der Versäumnisse in der letzten Dekade verständlich, dennoch unrealistisch. Nach der Etablierung des Europäischen Emissionshandelssystems zum Jahresbeginn 2005, das heute etwa der 45 Prozent der in der EU verursachten Treibhausgas-Emissionen erfasst, blieben die offenen Stellen - vor allem die Gebäudesanierung und der Verkehr - bisher unbearbeitet. Die energetische Gebäudesanierung zu fördern, war seit einer Dekade als notwendig erkannt. Doch entsprechend anreizorientierte Förderprogramme blieben regelmäßig im föderalen Gestrüpp hängen.

Die deutsche Klimapolitik gleicht bislang einem in Wochenendarbeit selbsterstellten Haus, bei dem leider vergessen wurde, die Statik zu berechnen. Das Ergebnis: Teuer, ineffizient, unzureichend wirksam. Deshalb hat der Sachverständigenrat zutreffend sein Sondergutachten betitelt: "Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik". Das klingt anspruchsvoll und wirkt politisch ambitioniert. Denn vor die Verabschiedung neuer Konzepte und Instrumente ist eine Generalinventur der bestehenden Regelwerke ...

