Nach den Angriffen auf die weltgrößten Öl-Anlagen beruhigt Saudi-Arabien die Märkte. Doch die bleiben skeptisch und befürchten eine Eskalation des Konflikts mit Teheran.

Geschmolzene Rohre, verbrannte Geräte, verkohlte Türme: Am vergangenen Freitag präsentierte der Erdölkonzern Saudi Aramco Journalisten das Ausmaß des Schadens, der am 14. September durch Drohnen- und Raketenangriffe auf zwei der wichtigsten Erdölanlagen entstanden ist. Die Attacken führten zu einem Ausfall von rund fünf Prozent der weltweiten Förderung, was zu Wochenbeginn einen Sprung der Notierungen um 20 Prozent auslöste. Für die USA steht fest, dass die Angriffe auf Abkaik und Khurais Teil einer Kampagne des Iran seien, um die Region wegen der von Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen in Aufruhr zu versetzen. Iran weist hingegen die Vorwürfe entschieden zurück und spricht von "unsinnigen Aussagen".

Obwohl Saudi Arabien fast die Hälfte der Tagesproduktion verloren hat, versucht Riad nun, den Schaden herunter zu spielen. Saudi Aramco sei nach den Angriffen "stärker denn je", schrieb wenige Tage nach dem Angriff Aramaco-CEO Amin Nasser in einer Botschaft an die 70.000 Angestellten. Ölminister Prinz Abdulazziz bin Salman, der erst seit Anfang September im Amt ist, macht bei seiner ersten Bewährungsprobe auf Humor. Würde er den pessimistischen Prognosen Glauben schenken, müsste er jetzt mit Prozac die Depression bekämpfen, spottete der Minister am Montag an einer Energiekonferenz in Abu Dhabi über Schwarzmaler. Er versicherte später, dass der Ölausstoß bis Ende September wieder "das normale Niveau" erreichen werde. Damit bekräftigte er die Rolle des Königreichs, sich unabhängig von Kriegen, Preisschocks und Wirtschaftskrisen für eine ausreichende Ölversorgung zu fairen Preisen einzusetzen.

Um dem Ruf seines Landes, "Zentralbank des Öls" zu sein, weiterhin gerecht zu werden, muss Saudi Arabien jetzt den Lackmustest bestehen. Nur wenn das Land bis Ende September das Fördervolumen wieder normalisiere, würde es "seine Widerstandskraft zu potentiell ...

