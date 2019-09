Berlin (ots) - Jeder dritte Internetnutzer hatte in den vergangenen zwei Jahren Probleme mit seiner Internetverbindung. Mal war die Verbindung ganz unterbrochen, mal funktionierte sie nur langsam. In über der Hälfte der Fälle traten die Probleme länger als vier Wochen auf. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktwächter-Teams des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), deren Ergebnisse dem Tagesspiegel (Montagausgabe) vorliegen.



