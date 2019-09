Die Kritik am Fliegen wird immer lauter. Aber ist die Bahn für Business-Reisende eine echte Alternative zum Flugzeug? Die WirtschaftsWoche hat für Sie den Test gemacht.

Dass es so wie bisher mit Eurowings und mir nicht weitergehen kann, den Entschluss habe ich - nach zahlreichen Verspätungen und anderen Ärgernissen zuvor - endgültig am 29. März dieses Jahres gefasst. Da hatte mich die Airline gemeinsam mit einer Kollegin schlicht am Düsseldorfer Flughafen sitzen lassen. Ohne uns und ein paar andere Passagiere zu informieren, hatte die Airline das Abfluggate getauscht - und den Flug geschlossen, bevor wir das mitbekommen hatten. Um den wichtigen Termin in München noch zu erreichen, musste ich einen mehr als 400 Euro teuren Ersatzflug buchen.

Seiter war mir klar, dass ich wann immer möglich Alternativen zu Dienstreisen mit der Lufthansa-Tochter suche, idealerweise mit der Bahn. Dass das vielfach zudem umweltverträglicher ist, hat mir die Entscheidung leichter gemacht. Der Knackpunkt bei dem Entschluss aber ist die Frage, was genau "wann immer möglich" bedeutet. Denn mit der Bahn zu Messeterminen oder Interviews nach Spanien zu reisen, ist zwar möglich, aber zeitlich meinen Vorgesetzten kaum zu vermitteln.

Wo also treffen sich Vernunft Effizienz und persönliche Leidensfähigkeit? Mangels anderer Zugverbindungen gegen Mitternacht an meinem heimischen Landbahnsteig am Niederrhein aufzubrechen, um mit der Bahn beispielsweise gegen 9 Uhr einen Morgentermin in Berlin wahrnehmen zu können, das übersteigt dann doch auch meine Einsatzbereitschaft.

Also stehe ich am Mittwoch der vergangenen Woche abends am Düsseldorfer Bahnhof und probiere etwas ganz anderes aus. Es ist kurz vor 21 Uhr und vor mir wartet an Gleis 20, in elegantem Dunkelblau lackiert, der Nightjet 421. Ein Nachtzug, der mich im Liegewagen - idealerweise entspannt schlummernd - in rund zehn Stunden Nachtfahrt zum Münchener Hauptbahnhof bringen soll. Ankunft 7:09 Uhr.Mein Reisegepäck hatte ich am Mittwochmorgen bereits ins Büro mitgenommen, um abends direkt zum Bahnhof zu fahren. Denn erst noch einmal nach Hause zu fahren und von dort aufzubrechen, wäre zeitlich und organisatorisch keine Alternative gewesen. Um von dort aus rechtzeitig nach München zu kommen, hätte ich kurz vor 23 Uhr abfahren und in der Nacht drei Mal umsteigen müssen, um gegen 7:30 in München anzukommen. Dass die Fahrkarte Dank BahnCard mit 130 Euro nur ein knappes Drittel des Tickets für den einzig zeitlich passenden Flieger gekostet hätte, machte die Bahnfahrt mit vier unterschiedlichen Zügen auch nicht attraktiver. Und auch für den Frühflug hätte ich gegen 4:30 aufstehen müssen, um rechtzeitig am Flughafen und dann auch früh genug in München zu sein.

Und so besteige ich stattdessen nach einem leichten Abendessen in Düsseldorf den Nachtzug. Wagen 282, Platz 81 - das ist mein Domizil für die nächsten Stunden. Ob das eine ernsthafte Alternative zu Eurowings und Co. ist, will ich ausprobieren. Wie es sich schläft, auf den 1,80 Meter langen Liegen und mir - je nach gewählter Wagenklasse drei bis fünf Mitreisenden im Abteil, das muss ich sehen.

Theoretisch wäre auch ein Bett im Schlafwagen eine Option, doch die sind begehrt und als ich Anfang der Woche die Verbindung buche, ist der Schlafwagen belegt. Den Platz im 6er-Liegewagen gibt's im Nightjet ab 120 Euro. Wer sich den Komfort des Schlafwagens gönnen will - inklusive Waschgelegenheit im Abteil, einem etwas längeren und breiteren Bett und Frühstück am Platz - ist ab 140 Euro unterwegs. Ich entscheide mich schließlich für ein Bett im 4er-Liegewagen für knapp 130 Euro.

Als ich mein Abteil betrete, bin ich zunächst alleine. Die Hoffnung, dass das womöglich so bleiben könnte, vielleicht ist der Wagen ja nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...