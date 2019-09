München (ots) - In der Münchner Allianz Arena hat BRAUN Barber Dan Gregory am 21. September 2019 einen neuen Guinness World Records[TM] Titel aufgestellt und neun Bärte in einer Stunde getrimmt. Zum Weltrekordversuch aufgerufen hatte BRAUN gemeinsam mit Frank "Buschi" Buschmann (TeamKeinBart) und Christoph "Icke" Dommisch (TeamBart) im Rahmen der "Bart oder Kein Bart"-Challenge. Mit den meisten Stimmen gewann TeamBart und durfte am Weltrekordversuch teilnehmen. Bei der Veranstaltung stellten sich die beiden Sportkommentatoren außerdem ihrer eigenen Herausforderung: Weil Buschi - eigentlich immer glatt rasiert - mit seinem TeamKeinBart die Challenge gegen Icke verloren hatte, musste er sich seinen Bart drei Wochen lang wachsen lassen und sollte in der Arena buchstäblich von Icke rasiert werden.



Der Weltrekord - die meisten getrimmten Bärte in einer Stunde



Für die Challenge ließ BRAUN Guinness World Records[TM] Richterin Sofia Greenacre aus England einfliegen, die den Rekordversuch vor Ort überwachte. Während Buschi und Icke sich zunächst entspannt zurücklehnen konnten, ließ Dan Gregory den Trimmer fliegen - und schaffte neun Bärte in 60 Minuten. Dafür gab es nicht nur eine Urkunde, sondern eventuell auch einen offiziellen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde.



Die "Bart oder Kein Bart"-Challenge



Gemeinsam mit den Sportsfreunden Christoph "Icke" Dommisch und Frank "Buschi" Buschmann wollte BRAUN herausfinden, für welches Team Deutschland spielt: TeamBart oder TeamKeinBart? Das Ergebnis der Challenge war mit über 1.000 Registrierungen Vorsprung mehr als eindeutig: Deutschland trägt Bart! Frank Buschmann als Teamleader für TeamKeinBart hat damit gegen Icke (TeamBart) verloren. Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden, deshalb löste er seinen Teil der Wette ein und ließ seinen Bart über drei Wochen wachsen. Icke Dommisch und das anwesende TeamBart, bestehend aus einigen Gewinnern, konnten ihn im Rahmen des Events davon überzeugen, den Bart erst einmal dran zu lassen und nur zu trimmen.



Mit Braun Styling-Tools zum Weltrekord



Um den Weltrekord knacken zu können, vertraute Barber Dan Gregory auf die Braun Styling-Tools. Denn egal ob kurzer Bart oder Vollbart - der Braun Barttrimmer 7040 und das Multigrooming-Kit 7020 eignen sich ideal für die tägliche Bartpflege. Die AutoSense-Technologie passt die Intensität automatisch an den Barttypen an. Durch insgesamt 39 Längeneinstellungen ermöglicht der Barttrimmer 7040 ultimative Präzision und definierte Konturen. Für maximale Kontrolle beim Styling feiner Gesichtsbereiche empfiehlt sich sein Präzisionstrimmer.



Das Braun Multigrooming-Kit ist dank acht abnehmbarer Aufsätze der perfekte Allrounder. Mit der lebenslang scharfen Vollmetallklinge werden - ohne Ziepen und Ziehen - bereits nach dem ersten Zug makellose Ergebnisse erzielt. Vier Kammaufsätze sorgen zudem schnell und einfach für flexible Längeneinstellungen, und mit dem Präzisionsaufsatz lassen sich die Konturen perfekt definieren. Die zusätzlichen Nasen- und Körperhaartrimmer machen das Braun Multigrooming-Kit 7020 zum ultimativen Styling-Tool für perfekte Ergebnisse von Kopf bis Fuß.



Die Braun Styling-Tools sind zu folgenden Preisen im Handel erhältlich:



Braun Barttrimmer 7040: 79,99 EUR UVP*

Braun Multigrooming-Kit 7020: 89,99 EUR UVP* Weiterführende Informationen finden Sie unter www.braun.de.



