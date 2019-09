Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) trifft am Montag erstmals ihren US-Kollegen Mark Esper zu einem Gespräch. Bei dem Treffen im Pentagon wird ein Austausch über das Vorgehen bei gemeinsamen Einsätzen wie in Afghanistan und im Nahen Osten erwartet. Auch die Spannungen mit dem Iran dürften zur Sprache kommen. Die Ministerin war am Sonntagnachmittag von Berlin aus Richtung Washington gestartet.

Aus den USA wird Deutschland immer wieder für zu geringe Verteidigungsausgaben kritisiert. In ihrer ersten Regierungserklärung im Juli direkt nach ihrer Vereidigung hatte sich die Ministerin und CDU-Chefin für einen regelmäßigen Anstieg der Verteidigungsausgaben stark gemacht. Deutschland müsse seine Zusagen in der Nato einhalten.

Die Nato hatte 2014 beschlossen, dass sich jeder Mitgliedstaat bis 2024 dem Ziel annähern soll, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem Anteil in Höhe von 1,36 Prozent - sie betont, die deutschen Verteidigungsausgaben stiegen stark./cn/DP/zb

