Zum Start der Woche notiert der Dax vorbörslich leicht im Minus. Die Pleite von Thomas Cook könnte einen Domino-Effekt auslösen.

Zum Wochenstart schauen die Anleger vor allen Dingen auf die Konjunkturdaten in der Eurozone. Später am Montag sollen auch die Daten aus den USA folgen und Hinweise auf die Entwicklung der Weltwirtschaft geben. Viele Experte rechnen mit einer Abschwächung der Konjunktur. Außerdem wird die Nachricht von der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook aus der Nacht voraussichtlich nicht nur die Aktie des Konzerns beeinflussen, sondern die gesamte Reisebranche. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex leicht im Minus, laut außerbörslichen Handelsplattformen. Zum Ende der vergangenen Woche, am Hexensabbat, schloss der Dax im leicht positiven Bereich bei 12.468 Punkten und einem Plus von 0.08 Prozent im Gegensatz zum Vortag.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Börsen in den USA haben zum Wochenschluss nachgegeben. Der Dow Jones schloss um 0,6 Prozent tiefer bei 26.935 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq gab 0,8 Prozent nach und schloss bei 8117 Punkten. Grund für die trübe Stimmung war die Absage einer Reise von Agrar-Vertretern aus China, den den landwirtschaftlich geprägten US-Bundesstaat Montana besuchen wollten. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint somit in weitere Ferne gerückt.

2 - Handel in Asien

Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenauftakt schwächer tendiert. Wegen eines Feiertages blieb die Tokioter Börse am Montag geschlossen. Die Börse in Shanghai lag im Verlauf 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,5 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,68 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,1114 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9908 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1023 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0924 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2486 Dollar.

3- Thomas Cook stellt Geschäft ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag bestätigten sich die Sorgen von Urlaubern, Hoteliers und Mitarbeitern: Der britische Reisekonzern Thomas Cook hat die Insolvenz beantragt. Konzernchef Peter Fankhauser sprach in einer Erklärung von einem "tiefen Bedauern", dass man keine Lösung für die Rettung des Konzerns gefunden habe. Zwar sei eine Einigung bereits ...

