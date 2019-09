"Wir sind mit der Abschaltung des KKW Mühleberg in jeder Hinsicht auf Kurs. Es zahlt sich aus, dass wir den Stilllegungsentscheid schon 2013 gefällt haben."von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Thoma, das Halbjahresergebnis der BKW lag im 1. Halbjahr deutlich über den Erwartungen. Der Umsatz stieg um 7% auf 1,37 Mrd Franken, der Reingewinn legte um 59% auf 201 Mio Franken zu. Gibt es überhaupt etwas, was Ihre Laune trüben könnte? Suzanne Thoma: Nein, denn ich bin in der Tat sehr erfreut über das sehr gute Halbjahresergebnis. Es zeigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...