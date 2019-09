Der amerikanische Immobilienkonzern Physicians Realty Trust (ISIN: US71943U1043, NYSE: DOC) zahlt eine Quartalsdividende von 0,23 US-Dollar je Aktie. Die nächste Auszahlung erfolgt am 18. Oktober 2019 (Record date: 3. Oktober 2019). Es ist die 25. Quartalsdividende in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,92 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,47 US-Dollar (Stand: 20. September 2019) ...

