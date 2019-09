Ordentlich Bewegung gibt es zum Start in die neue Handelswoche. Bereits der Immobilienkonzern ADLER Real Estate hat heute Übernahmeabsichten bekundet, der deutsche Marktführer Vonovia legt direkt nach. Wie Vonovia vorbörslich meldet, will man in Schweden einen 61,19 Prozent-Anteil am Wohnungsunternehmen Hembla übernehmen. Entsprechende Vereinbarungen wurden bereits mit dem Hembla-Mehrheitsaktionär, durch die Blackstone Group Inc. beratene Fonds, getroffen. Mit der Übernahme von 61,19 Pr...

Den vollständigen Artikel lesen ...