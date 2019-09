Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Klimaziele einhalten. Der Schlüssel zur Bewältigung der globalen Energiekrise liegt aber in den Entwicklungsländern. Dort müssen wir uns viel stärker engagieren.

Die Lage ist klar: Wir müssen unsere Energie- und Klimaprobleme in den Griff bekommen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Verzagtheit vor der gewaltigen Dimension dieser Aufgabe ist falsch. Richtig ist das Gegenteil: Tun, was wir können - und das ist eine Menge. Es beginnt damit, nicht im eigenen Schrebergarten zu verharren und zu polemisieren, ob wir das Klima durch zwei Prozent weniger Treibhausgase in Deutschland alleine retten. Wer das macht, will die Welt nicht verstehen, sondern sich und anderen den Blick auf Handlungsspielräume und zählbare Erfolge verstellen.

Selbstverständlich sind unsere nationalen Klimaziele ein wichtiger Beitrag zur globalen Energiewende. Entscheidend für das Weltklima ist jedoch, was in den Schwellen- und Entwicklungsländern passiert. Darum will Deutschland seinen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung auf vier Milliarden Euro verdoppeln.

Warum? Ein paar Fakten: Um den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf nur 1,5 Grad zu begrenzen, müssen bis 2030 etwa 45 Prozent des Kohlendioxids (CO2) aus der Atmosphäre verschwinden; 2050 muss die Bilanz bei null liegen. Deutschland stößt etwa 900 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus, Europa 3,5 Milliarden Tonnen. Afrika und Indien, wo jeder dritte Mensch wohnt, kommen jedoch auf zehn Milliarden Tonnen.

Die Antwort darauf ist die Ökologisierung der Entwicklungszusammenarbeit. Vielen Ländern fehlen das Wissen, CO2 aus der Atmosphäre zu holen, und die Technologie, ihren steigenden Energiebedarf klimaneutral zu stillen. Größte Chancen liegen in der Zusammenarbeit mit Afrika: Wenn wir ...

