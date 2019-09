Eine erfreuliche Nachricht gab es von Krones noch kurz vor dem Wochenende. Am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass der Neubau für die "Krones-Akademie fertiggestellt" ist. Eine Krones Akademie gab es bereits seit einiger Zeit, und zwar in Neutraubling. Aber laut Krones war diese kapazitätsmäßig "n die Grenzen" gestoßen, weshalb 2017 ein Neubau beschlossen worden war. Und dieser Neubau ist nun fertig. 16 Schulungsräume, eine mehr als 1.500 Quadratmeter große Halle, Unterrichtung an "neuen Technologien" ... (Peter Niedermeyer)

