flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex wies auch nach dem am Freitag an der ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex wies auch nach dem am Freitag an der Terminbörse Eurex vollzogenen großen Verfallstag (Hexensabbat) keine große Veränderung auf. Der DAX schloss am Freitag mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 12.468,01 Punkten kaum bewegt. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt war mit 9,321 Mrd. Euro allerdings außerordentlich hoch ausgefallen. Der EuroStoxx50 beendete den Freitag mit einem Kursplus von 0,53 Prozent bei 3.571,39 Zählern. An der Wall Street ging es zum Wochenschluss weniger positiv gestimmt zu. Die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 verloren durchweg. Mit einem Kursverlust von 0,99 Prozent und 7.823,55 Punkten bekam der NASDAQ100 die rote Laterne gereicht. Wieder einmal kam das Thema "Handelskrieg" zwischen den USA und China auf. US-Präsident Donald Trump und der australische Premierminister Scott Morrison saßen im Weißen Haus in Washington beisammen und stellten sich den Fragen der Journalisten. Trump sprach davon, dass er an einem partiellen Deal mit China nicht interessiert sei, vor allem aber bezeichnete er China als "eine Bedrohung für die Welt".

Mit dem Start in die neue Börsenwoche treten eine Reihe von Indexänderungen der Deutschen Börse in Kraft. So befindet sich mit dem heutigen Tag die Aktie von MTU Aero Engines im DAX, die aus dem MDAX aufstieg. Die Aktie von ThyssenKrupp fällt somit in den MDAX. Ferner werden die ehemaligen SDAX-Werte Compugroup Medical und Rational Mitglieder im MDAX, während die Deutsche Euroshop und Norma den MDAX verlassen. Letztere werden zusammen mit dem Neumitglied Dermapharm nun Mitglieder des SDAX sein. Den SDAX verlassen werden Aumann und die MDAX-Aufsteiger Compugroup und Rational. Am heutigen Montag werden zudem einige volkswirtschaftliche Daten von Relevanz veröffentlicht werden. Am Morgen werden Einkaufsmanagerindies für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für den Monat September für Frankreich, Deutschland und die Eurozone, sowie am Nachmittag auch aus den USA publiziert werden. Um 12:00 Uhr wird der Monatsbericht der Deutschen Bundesbank (BuBa) für den September ausgewiesen und um 14:30 Uhr wird man auf den Chicago Fed National Activity Index für den August achten. Obendrein könnte eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschusses vor dem Europäischen Parlament zu beachten sein.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten zum Start in die neue Woche mehrheitlich mit Kursverlusten. Die US-Futures hingegen wiesen durchweg Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.431 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 12.468,01 Punkten aus dem Xetra-Handel. An der charttechnischen Ausgangslage hatte sich rund um den am Freitag vollzogenen Hexensabbat nichts geändert. Weiterhin wäre auf da Hoch des 13. September 2019 bei 12.494,24 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 17. September 2019 bei 12.303,58 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableiten zu können. Die Widerstände kämen bei dem Marken von 12.494 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.522/12.539/12.567/12.612/12.640 und 12.685 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.422/12.399/12.376/12.249 und 12.304 Punkten auszumachen.

