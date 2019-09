Jeden Montagmorgen berichtet t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die Rettung der Welt mit Hilfe von Technologie, Huaweis "Zukunftsversprechen" im Handelskrieg, eine teure Bundes-Chain und die ersten Tests des neuen iPhone 11. Guten Morgen, ich hoffe ihr hatte weniger anstrengende Wochen als ich - der September ist einfach viel zu voll mit Digitalevents. Meine vergangenen zwei Wochen in Städten: Berlin, Hannover, Köln (Dmexco), Frankfurt (IAA), Berlin, Hannover, Hamburg (Next). Insgesamt habe ich in den vergangenen zwei Wochen sieben Panels in vier Städten moderiert. Doch halten wir uns damit nicht länger auf - denn ...

