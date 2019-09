FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future gibt im Frühhandel am Montag leicht nach und verliert 23 Ticks auf 173,57 Prozent, verglichen mit 173,80 Prozent zum Schluss am Freitag. Gestartet war er in der Nacht mit 173,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,83, das -tief bei 173,52 Prozent. Umgesetzt wurden gut 9.600 Kontrakte.

"Solange das 38,2-Prozent-Retracment bei 173,97 nicht überwunden ist, bleibt das Korrekturrisiko aus technischer Sicht erhöht", heißt es bei der Helaba. Dafür sprächen auch die Indikatoren im Tageschart. So zeigten MACD, Kursmomentum und ADX zwar Stabilisierungstendenzen, jedoch seien bisher keine Kaufsignale erzeugt worden. Erste Unterstützungen sieht das Haus in der Zone 172,65/67 Prozent. Darunter könnten Verluste bis 172,18 oder sogar bis 172,00 Prozent folgen.

Im Blick stehen zunächst die europäischen Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe. Dieses hatte zuletzt deutliche Schwächeanzeichen geliefert, während der Dienstleistungsbereich robust geblieben ist.

Sollte der Bund-Future über 173,97 Prozent ausbrechen, könnte er laut Helaba zunächst bis 174,52 Prozent steigen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2019 02:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.