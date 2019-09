Aber eine echte Story steckt nicht drin. Der einfache Grund: Mode ist nicht mehr Mode. Das typische Einkaufsverhalten der Männer hat sich grundlegend verändert und der Anteil der Online-Bestellungen tendiert in Richtung 25 bis 30 %. Damit ist es schwierig, die üblichen Kundenbindungen aufrecht zu erhalten. Das Modebewusstsein der Herren ist nur noch sehr bescheiden. Dennoch: Hugo Boss arbeitet mit auskömmlichem Gewinn, ist insofern preiswert, aber es fehlt die Phantasie. Typisch Old Economy, möchte man sagen. Also kein zwingendes Investment.



