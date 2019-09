Heute wird das ThyssenKrupp-Papier erstmals seit 31 Jahren nicht mehr im DAX gelistet sein. Es steigt in den MDAX ab. Was kommt noch auf die Anleger zu? In den DAX rückt der Triebwerkehersteller MTU auf. In den MDAX steigen CTS Eventim und CompuGroup auf, während NORMA (Verbindungstechnik) und Deutsche EuroShop in den SDAX absteigen. Und die Lkw-Sparte von VW, Traton, zieht in den SDAX ein. Unverändert ...

