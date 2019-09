Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,14 Prozent auf 173,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,53 Prozent.

Vom Handelskonflikt zwischen den USA und China gab es zuletzt unklare Signale. Am Wochenende hatte Chinas Regierung jüngste Gespräche zwischen den USA und China als "konstruktiv" bezeichnet. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sorgte dies für etwas mehr Risikofreude. Für Irritationen sorgte hingegen die kurzfristige Absage eines geplanten Besuchs chinesischer Delegationsteilnehmer in den beiden landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten Montana und Nebraska.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Am Vormittag könnte die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus der Eurozone für mehr Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im September, die am Markt stark beachtet werden./jkr/men

ISIN DE0009652644

AXC0081 2019-09-23/09:16