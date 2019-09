Aachen (ots) - Am 25.09.2019 um 13.30 Uhr laden wir Sie herzlich ein zu einem Pressetermin vor dem Paul-Löbe-Haus, Konrad-Adenauer-Straße 1, 10557 Berlin mit:



- S. Ruhmann, Mutter von zwei schwer herzkranken Kindern (eines lebt mit einem Spenderherzen) sowie weiteren potentiell gefährdeten Berliner Kindern



- Spiderman "Helden für Herzen"



- Prof. Elisabeth Sticker und Hermine Nock vom BVHK



In ganz Deutschland müssen Betten auf Kinderintensivstationen geschlossen werden, weil Kinderpflegekräfte fehlen. In der Kinderherzchirurgie müssen dringend notwendige Herzoperationen abgesagt bzw. um mehrere Monate verschoben werden. Aber auch bislang gesunde Kinder benötigen nach Unfällen von einer Sekunde auf die andere eine akute Behandlung auf einer Kinder-Intensivstation.



Wir kämpfen - nicht nur mit dieser Petition - dafür, dass dieser Missstand ein Ende hat und dass ...



1. Krankenpflegeschulen ausreichend Nachwuchs für den Kinderbereich ausbilden insbesondere vor dem Hintergrund der künftigen generalistischen Ausbildung.



2. Pflegekräfte besser bezahlt werden und mehr Befugnisse bekommen.



3. günstige Konditionen geschaffen werden, damit qualifizierte Kräfte nach ihrer Familienzeit in die Pflege zurückkehren können (z.B. familienfreundliche Arbeitsbedingungen).



4. die Integration und Anerkennung von Pflegekräften, insbesondere mit Erfahrungen im Kinderbereich, vereinfacht wird.



5. das von uns entwickelte Kriseninterventionsprogramm finanziert wird, um damit die Pflegenden vor Burn-out und "Berufsflucht" zu schützen.



Mit unserer Petition appellieren wir an die Gesundheitspolitik, den Pflegenotstand endlich anzupacken, die oft lebensbedrohlichen Situationen zu vermeiden und das Leid der Kinder und deren Familien zu mindern.



Am 25.09.2019 um 14.30 Uhr übergeben wir die Unterschriften an den Vorsitzenden des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag, Marian Wendt im Paul-Löbe-Haus. Wir freuen uns über Ihre Berichterstattungen in Ihren Medien.



Pressekontakt:



Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)

Hermine Nock

info@bvhk.de

0241 91 23 32



Original-Content von: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126931/4382161