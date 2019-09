IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corp.: Ernennung von Nick Clarke zum nicht-exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats

St. Helier, 23. September 2019: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299250) gibt bekannt, dass Nick Clarke mit sofortiger Wirkung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Aufsichtsrats des Unternehmens beigetreten ist.

Herr Clarke, der Chairman von Central Asia Metals PLC (AIM:CAML) ist, ist ein sehr erfahrener Chartered Engineer (CEng) mit 45 Jahren in der Bergbauindustrie. Er hatte leitende Positionen in verschiedenen Rohstoffunternehmen inne und ist als erfolgreicher Manager in der Branche bekannt, da er am Bau von großen Bergbauprojekten beteiligt war und mehrere Fundraisings an der AIM und TSX durchgeführt hat.

Er verfügt über einen umfangreichen Hintergrund in der Leitung von an der AIM und TSX notierten Mineralienunternehmen, einschließlich seiner aktuellen Position als Chairman von Central Asia Metals PLC, wo er von 2009 bis 2016 CEO war. Von 2004 bis 2008 war er Managing Director von Oriel Resources plc (AIM: ORI) und von 2006 bis 2008 President und CEO der Lero Gold Corporation (TSX: LER).

Herr Clarke verfügt über umfangreiche Erfahrung als nicht geschäftsführender Direktor einer Reihe von an der AIM und TSX notierten Ressourcenunternehmen, die zuvor nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmandate in den Vorständen der Afcan Mining Corp. (TSX: AFK), Caledon Resources plc (AIM: CDN), Obtala Resources plc (AIM: OBT), Columbus Copper Corp (TSX: CCU) und Sunkar Resources plc (AIM: SKR) ausgeübt wurden.

Nick ist ein Mitarbeiter der Camborne School of Mines (ACSM). Er ist Treuhänder des Camborne School of Mines Trust und Mitglied der Institution of Materials Minerals & Mining (MIMMM).

Leigh Wilson, der Vorsitzende Caledonias, kommentierte die Ernennung von Herrn Clarke wie folgt:

"Ich freue mich, Nick Clarke im Vorstand von Caledonia willkommen zu heißen. Nick's technischer Hintergrund, seine umfangreiche Unternehmenserfahrung und seine Erfolgsgeschichte in der Bergbauindustrie werden zweifellos einen wichtigen Beitrag im Vorstand leisten.

"Während wir in die Ausrüstungsphase des Central Shaft-Projekts in der Blanket Mine eintreten, nachdem die Schachtbauarbeiten im Juli abgeschlossen wurden, konzentrieren sich das Managementteam und der Vorstand Caledonias auch weiterhin auf neue Möglichkeiten, da die Blanket Mine im Begriff ist das Ziel von 80.000 Unzen Gold pro Jahr ab 2022 zu erreichen.

"Die Erfahrung von Herrn Clarke wird weitere Unterstützung bei der Bewertung und Umsetzung dieser Möglichkeiten bieten, wobei der laufende Abbau von Blanket Mine als Katalysator für die Förderung des Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens fungiert.

Zu seiner Ernennung zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor von Caledonia sagte Herr Clarke:

"Ich freue mich, in dieser spannenden Zeit der Unternehmensentwicklung dem Board von Caledonia beizutreten.

"Es ist ein Beweis für die Stärke des Managementteams von Caledonia, dass in einer turbulenten Zeit in Simbabwe die Blanket Mine erfolgreich betrieben wurde, Caledonia weiterhin eine regelmäßige vierteljährliche Dividende gezahlt hat und das Central Shaft-Projekt kurz vor dem Abschluss steht.

"Ich freue mich darauf, Teil des Boards zu sein und mit meinen Kollegen und dem Managementteam von Caledonia zusammenzuarbeiten, um das profitable Wachstum weiter zu unterstützen."

Über Caledonia Mining

Das wichtigste Kapital Caledonias ist eine 49%ige Beteiligung an einer laufenden Goldmine in Simbabwe ("Blanket Mine"). Im November 2018 gab Caledonia bekannt, dass es einen rechtsverbindlichen Kaufvertrag unterzeichnet hat, um seinen Anteil an der Blanket Mine auf 64% zu erhöhen, vorbehaltlich unter anderem der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Die Aktien von Caledonia sind an der NYSE American (Symbol: CMCL) und an der Toronto Stock Exchange (Symbol: CAL) notiert, und die Verwahrungsinteressen der Aktien werden an der Londoner AIM (Symbol: CMCL) gehandelt.

Zum 30. Juni 2019 verfügte Caledonia über liquide Mittel von rund 7,9 Millionen US-Dollar. Die Blanket Mine plant, die Produktion von 54.511 Unzen Gold im Jahr 2018 auf etwa 75.000 Unzen im Jahr 2021 und etwa 80.000 Unzen im Jahr 2022 zu erhöhen; die Zielproduktion der Blanket Mine für 2019 liegt zwischen 50.000 und 53.000 Unzen Verweis auf den technischen Bericht vom 13. Februar 2018 mit dem Titel "National Instrument 43-101 Technical Report on the Blanket Mine, Gwanda Area, Zimbabwe (Updated February 2018), von dem das Unternehmen am 2. März 2018 eine Kopie der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven, aus denen die geplante Goldproduktion, wie in dieser Pressemitteilung dargelegt, abgeleitet werden soll, sowie Risiken, die die die potenzielle Entwicklung der Mineralressourcen oder Mineralreserven erheblich beeinflussen könnten, eingereicht hat. Herr Paul Matthews, die qualifizierte Person des Unternehmens und Group Mineral Resource Manager, überwachte die Erstellung der technischen Informationen im technischen Bericht und die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

. Caledonia erwartet, seine Ergebnisse für das Quartal bis zum 30. September 2019 am oder um den 14. November 2019 zu veröffentlichen.

Anhang 1 - Aktuelle und frühere Verwaltungsratsmandate von Herrn Clarke und andere Angelegenheiten, die gemäß Absatz (g) von Anlage 2 zu den AIM-Regeln gemeldet werden müssen.

Nachfolgend sind die Namen aller Unternehmen aufgeführt, bei denen Herr Clarke in den letzten fünf Jahren zu irgendeinem Zeitpunkt Direktor war.

Unternehmen Status

Central Asia Metals PLC Aktiv

(Zentralasien)

NTK Developments Ltd. Aktiv

Toro Gold Ltd. Früher

Wolf Minerals Limited Früher

Wolf Minerals (UK) Limited Früher

Columbus Copper Corp. Früher

Am 17. Oktober 2018 wurde Wolf Minerals (UK) Limited, eine in Großbritannien eingetragene Gesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Wolf Minerals Limited, einer in Australien eingetragenen Gesellschaft (AIM: WLFE), deren nicht-exekutives Mitglied Herr Clarke war, in Liquidation genommen.

Der volle Name von Herrn Clarke ist Nicholas Royston Clarke. Er ist 67 Jahre alt.

Herr Clarke hält keine Aktien oder Aktienoptionen an der Gesellschaft.

Es gibt keine weiteren Angelegenheiten, die gemäß Absatz (g) von Anlage 2 zu den AIM-Regeln angekündigt werden müssen.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Markt-missbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 offengelegt werden.

Warnhinweis zu zukunftsweisenden Informationen

Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen Erwartungen, Absichten, Plänen und Überzeugungen Caledonias beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsorientierte Informationen können oft durch zukunftsorientierte Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "zielen", "planen", "zielen", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hinweisen, oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen identifiziert werden. Beispiele für zukunftsorientierte Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognose, Schätzungen der zukünftigen/gezielten Produktionsraten, unsere Pläne und Zeitpläne für die weitere Exploration sowie Bohrungen und Entwicklungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, so dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Versäumnis, geschätzte Ressourcen und Reserven zu bilden, der Gehalt und die Gewinnung von Erz, das von Schätzungen abweichend abgebaut wird, der Erfolg künftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen über die Repräsentativität der Mineralisierung, die ungenau sind, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise und Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten.

Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politisches Risiko; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, der Verringerung der Mengen oder der Qualität der Mineralreserven während des Bergbaus verbunden sind; globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationstätigkeiten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, Eigentum des Unternehmens an Immobilien einschließlich deren Eigentum, verschärfter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Immobilien, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten und Risiken in Bezug auf die Unsicherheit des Zeitpunkts von Ereignissen einschließlich einer angestrebten Erhöhung der Produktionsrate. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Prognosen, Prognosen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

