Insgesamt wurde im August über 390 Firmen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das entspricht einer Abnahme um 13% gegenüber dem Vorjahr.Urdorf - Die Zahl der Konkurse in der Schweiz hat im August deutlich abgenommen. Zugleich wurden in dem Monat auch etwas weniger neue Unternehmen gegründet. Insgesamt wurde im Berichtsmonat über 390 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das entspricht einer Abnahme um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B am Montag mitteilte.

