23.9.: Matthias Berlisg läutet die Opening Bell für Montag. Flankiert wird der Manager der Österreichischen Sporthilfe von zwei Leuten, die "Sportler des Jahres"-Trophäen in der Hand halten http://www.sporthilfe.at 20.9.: Stefan Müller läutet die Opening Bell für Freitag. Der Mönchengladbach-Fan verschmerzt das 0:4 gegen den Wolfsberger AC in der EL (Europa League), ist er doch Direktor bei EL (European Lithium) mit Mine bei Wolfsberg ... https://europeanlithium.com . Sager und eine Gratiskarten-Aktion dazu heute im http://www.boerse-social.com/gabb 19.9.: Gernot Wilfling mit der Opening Bell am Donnerstag. Der Anwalt bei Müller Partner RA berät Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen, Wachstumsfinanzierungen, M&A-Deals etc ....

Den vollständigen Artikel lesen ...