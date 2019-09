Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die kleinen und mittelgroßen Banken und Sparkassen in Deutschland verdienen nach Aussage der Deutschen Bundesbank Geld mit Negativzinsen auf Kundeneinlagen. Der im Vorstand der Bundesbank für Bankenaufsicht zuständige Joachim Wuermeling sagte bei der Vorstellung der Ergebnisse des jüngsten Stresstests: "Die Banken nehmen mit negativen Zinsen auf Einlagen mehr ein, als sie bei der Anlage bei uns bezahlen."

Laut Wuermeling erhob Ende vergangenen Jahres ein Drittel der an der Umfrage beteiligen "Less Significant Institutions" (LSI) Zinsen auf täglich fällige Einlagen. Für die Zukunft ziehen das 40 Prozent der Institute in Erwägung, Ende 2017 waren es 24 Prozent gewesen.

Wuermeling wies darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Umfrage Ende 2018 die Banken davon ausgingen, das Zinstal durchschritten zu haben: Die Hälfte von ihnen unterstellte in ihren Prognosen steigende Zinsen, die andere Hälfte unveränderte Zinsen. "So erklärt sich vielleicht auch der Ingrimm, mit dem auf die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen reagiert wurde", sagte Wuermeling.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Zins für Bankeinlagen kürzlich um 10 Basispunkte auf minus 0,50 Prozent gesenkt und neue Nettoanleihekäufe angekündigt. Allerdings wird das Sechsfache des Reservesolls vom Einlagenzins freigestellt, was gerade für deutsche Banken eine erhebliche Erleichterung bringen dürfte.

