Unterföhring (ots) -



-12 Emmys für "Game of Thrones"

- 10 Emmys für die Sky Original und HBO Koproduktion "Chernobyl"

- Die komplette Preisverleihung heute Abend noch einmal als

Wiederholung um 20.15 Uhr auf TNT Serie

Unterföhring, 23. September 2019 - heute Nacht wurden die 71. Primetime Emmy Awards vergeben. Wie erwartet räumte "Game of Thrones" die meisten Preise ab, dicht gefolgt von der Sky/HBO Koproduktion "Chernobyl". SDas Sky Original heimste 10 Emmys, ein, darunter den Preis für die beste Miniserie, die beste Regie und das beste Drehbuch. Die vollständige Zeremonie wird heute Abend um 20.15 Uhr auf TNT Serie HD wiederholt.



Die nominierten Serien auf Sky im Überblick: "Game of Thrones -

Das Lied von Eis und Feuer", derzeit auf Abruf über Sky Ticket, Sky

Go sowie Staffel acht auf TNT Serie 32 Nominierungen, 12

Auszeichnungen:

- Beste Dramaserie

- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Peter Dinklage

- Bestes Casting einer Dramaserie

- Bester Schnitt einer Dramaserie, Single-Camera, Episode "Die

lange Nacht"

- Beste Fantasy- Sci-Fi-Kostüme, Episode "Die Glocken"

- Bestes Make-Up einer Dramaserie, nicht prothetisch, Episode "Die

lange Nacht"

- Bester Vorspann

- Bester Tonschnitt einer Dramaserie, Episode "Die lange Nacht"

- Beste Tonmischung, Episode "Die lange Nacht"

- Bester Musik-Score, Komponist: Ramin Djawadi

- Beste Stunt-Koordination einer Dramaserie

- Beste Spezialeffekte, Episode "Die Glocken" Weitere

Nominierungen:

- Bester Hauptdarsteller einer Dramaserie, Kit Harington

- Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie, Emilia Clarke

- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Alfie Allen

- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Nikolaj Coster-Waldau

- Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Gwendoline Christie

- Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Lena Headey

- Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Sophie Turner

- Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Maisie Williams

- Beste Gastdarstellerin einer Dramaserie, Clarice van Houten

- Bestes Drehbuch einer Dramaserie, David Benioff, D.B: Weiss,

Episode "Der Eiserne Thron"

- Beste Regie einer Dramaserie, David Benioff, D.B: Weiss, Episode

"Der Eiserne Thron"

- Beste Regie einer Dramaserie, David Nutter, Episode "Die Letzten

der Starks"

- Beste Regie einer Dramaserie, Miguel Sapochnik, Episode "Die

lange Nacht"

- Beste Kamera einer Single-Camera Serie, Episode "Der eiserne

Thron"

- Bestes Produktionsdesign für ein Fantasyprogramm, Episode "Die

Glocken"

- Bester Schnitt einer Dramaserie, Single-Camera, Episode "Der

Eiserne Thron"

- Bester Schnitt einer Dramaserie, Single-Camera, Episode

"Winterfell"

- Bestes Hair-Styling einer Dramaserie, Episode "Die lange Nacht"

- Bestes prothetisches Make-Up einer Dramaserie, Episode "Die

lange Nacht"

- Beste kreative Leistung in interaktiven Medien, "Fight For The

Living: Beyond The Wall Virtual Reality Experience" "Chernobyl", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf 19 Nominierungen, 10 Auszeichnungen:



- Beste Miniserie

- Beste Regie einer Miniserie, Johan Renck

- Bestes Drehbuch einer Miniserie, Craig Maizin

- Beste Kamera einer Miniserie, Jacob Ihre, Episode "Please Remain

Calm"

- Bester Schnitt einer Single-Camera Miniserie, Episode "Please

Remain Calm"

- Bestes Produktionsdesign für ein fiktionales historisches oder

Sci-Fi-Programm (60 Minuten)



- Bester Tonschnitt einer Miniserie

- Beste Ton-Mischung einer Miniserie

- Bester Music Score einer Miniserie, Komponist: Hildur

Guðnadóttir

- Beste Spezialeffekte einer Miniserie (Nebenrolle) Weitere Nominierungen:



- Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Jared Harris

- Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Stellan Skarsgaard

- Beste Nebendarstellerin einer Miniserie, Emily Watson

- Bestes Casting einer Miniserie

- Bester Schnitt einer Single-Camera Miniserie, Episode "Open

Wide, O Earth"

- Bestes Hair-Styling einer Miniserie

- Beste Kostüme, Episode "Please Remain Calm"

- Bestes Make-Up einer Miniserie, nicht prosthetisch

- Bestes prosthetisches Make-Up einer Miniserie "Barry", Staffel zwei derzeit samstags, 19.35 Uhr, auf Sky

Atlantic HD, Staffel eins derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky

Q auf Abruf 17 Nominierungen, 3 Auszeichnungen:

- Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie, Bill Hader

- Bester Tonschnitt für eine Serie, halbstündiges Format, Episode

"Ronny/Lily"

- Beste Tonmischung für eine Serie (halbstündig), Episode

"Ronny/Lily" Weitere Nominierungen:

- Beste Comedyserie

- Bester Nebendarsteller einer Comedyserie, Henry Winkler

- Bester Nebendarsteller einer Comedyserie, Anthony Carrigan

- Bester Nebendarsteller einer Comedyserie, Stephen Root

- Beste Nebendarstellerin einer Comedyserie, Sarah Goldberg

- Bestes Drehbuch einer Comedyserie, Alec Berg, Bill Hader,

Episode "Ronny/Lily"

- Beste Regie einer Comedyserie, Alec Berg, Episode "The Audition"

- Beste Regie einer Comedyserie, Bill Hader, Episode "Ronny/Lily"

- Bestes Casting einer Comedyserie

- Bestes Produktionsdesign eines halbstündigen, fiktionalen

Programms, Episode "Ronny/Lily"

- Bester Schnitt einer Comedyserie, Single-Camera, Episode

"Berkman > block"

- Bester Schnitt einer Comedyserie, Single-Camera, Episode

"Ronny/Lily"

- Beste Musik-Score einer Serie, Komponist: David Wingo

- Beste Stunt-Koordination für eine Comedyserie "Succession", derzeit auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf 5 Nominierungen, 2 Auszeichnungen:



- Bestes Drehbuch einer Dramaserie, Jesse Armstrong, Episode

"Feindliche Übernahme"



- Bester Musik in einem Vorspann einer Dramaserie Weitere Nomierungen::



- Beste Dramaserie

- Beste Regie einer Dramaserie, Adam McKay, Episode "Der

achtzigste Geburtstag"

- Bestes Casting einer Dramaserie "Sharp Objects", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf 8 Nominierungen:



- Beste Miniserie

- Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie, Amy Adams

- Beste Nebendarstellerin einer Miniserie, Patricia Clarkson

- Bestes Casting einer Miniserie

- Beste zeitgenössische Kostüme einer Miniserie, Episode "Closer"

- Bester Schnitt einer Miniserie, Sigle-Camera, Episode "Fix"

- Bestes Hair-Styling einer Miniserie, Episode "Closer"

- Bestes Make-Up einer Miniserie "True Detective", ab 1.12.2019 auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky

Q auf Abruf 9 Nominierungen:

- Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Mahershala Ali

- Beste Kamera für eine Miniserie, Germain McMicking, Episode "Der

große Krieg und die moderne Erinnerung"

- Bester Schnitt einer Miniserie, Single-Camera, Episode "Wenn Du

Geister hast"

- Bester Vorpsann einer Miniserie

- Beste Musik eines Vorspanns einer Miniserie, Komponist: Nicholas

Britell

- Bester Music-Score einer Miniserie, Komponisten: T Bone Burnett,

Keefus Ciancia

- Bestes Make-Up einer Miniserie, nicht prosthetisch

- Bester Tonschnitt einer Miniserie, Episode "Der große Krieg und

die moderne Erinnerung"

- Beste Tonmischung einer Miniserie, Episode "Der große Krieg und

die moderne Erinnerung" "Veep - Die Vizepräsidentin", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf 9 Nominierungen:



- Beste Comedyserie

- Beste Hauptdarstellerin einer Comedyserie, Julia Louis-Dreyfus

- Bester Nebendarsteller einer Comedyserie, Tony Hale

- Beste Nebendarstellerin einer Comedyserie, Anna Chlumsky

- Bester Gastdarsteller einer Comedyserie, Peter MacNicol

- Bestes Drehbuch einer Comedyserie, David Mandel, Episode "Veep"

- Bestes Casting einer Comedyserie

- Bestes Produktions-Design einer Comedyserie, Episode "Veep"

- Beste Tonmischung einer Comedyserie (halbstündig); Episode

"Veep" "Ballers", Staffel vier, donnerstags um 22.10 Uhr auf Sky 1,

Staffel fünf ab 10.10., donnerstags um 21.50 Uhr auf Sky 1 sowie auf

Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf 2 Nominierungen:

- Beste Kamera für eine Single-Camera Serie (halbstündig), Anthony

Hardwick Episode "Go West!!"

- Bester Tonschnitt einer Comedyserie, Episode "This Is Not Our

World" "Warrior", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf 1 Nominierungen:



- Bester Vorspann "Insecure", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf

Abruf 1 Nominierung:

- Beste Kamera einer Single-Camera-Serie (halbstündig), Ava

Berkofsky, Episode "High-Like" "Jane Fonda in Five Acts", demnächst auf Sky 1 Nominierung:



- Beste Dokumentation "Game of Thrones: The last Watch", ab 26.9. auf TNT Serie 1 Nominierung,



- Bester Musik-Score einer Dokumentation, Komponistin: Hannah Peel "Deadwood - The Movie", ab 25.10. auf Sky Cinema 8 Nominierungen



- Bester TV-Film

- Beste Kamera eines TV-Films, David Klein

- Bester Bildschnitt eines TV-Films

- Bestes Hairstyling eines TV-Films

- Bestes Make-Up eines TV-Films, nicht prosthetisch

- Bester Tonschnitt eines TV-Films

- Beste Tonmischung eines TV-Films

- Beste Spezialeffekte einer Nebenrolle "My Dinner with Hervé", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf 1 Nominierung:



- Bester TV-Movie "Black Monday", derzeit immer samstags um 12.50 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf 1 Nominierung:



- Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie, Don Cheadle "Escape At Dannemora", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky

Q auf Abruf 12 Nominierungen:

- Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Benicio del Toro

- Beste Hauptdarstellerin ejner Miniserie, Patricia Arquette

- Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Paul Dano

- Beste Miniserie

- Bestes Drehbuch einer Miniserie, Brett Johnson, Michael Tolkin,

Jerry Stahl, Episode 6

- Bestes Drehbuch einer Miniserie, Brett Johnson, Michael Tolkin,

Episode 7

- Beste Regie einer Miniserie, Ben Stiller

- Bester Musik-Score einer Miniserie, Komponist: Edward Shearmur

- Bestes zeitgenössisches Produktions-Design einer Miniserie

(stündlich)

- Bestes Casting einer Miniserie

- Beste Spezialeffekte einer Nebenrolle, Episode 6

- Beste zeitgenössische Kostüme, Episode 6 "Ray Donovan", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf

Abruf 1 Nominierung:

- Beste Kamera einer Single-Camera Serie (Stunde), Robert

McLachlan, Episode "Staten Island: Part 1" "Who Is America?", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q

auf Abruf 3 Nominierungen:

- Beste Regie einer Variety Programms, Sacha Baron Cohen, Nathan

Fielder, Daniel Gray Longino, Dan Mazer, Episode 2

- Bester Schnitt eines Variety Programms

- Beste Variety Sketch-Serie "House of Cards", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf 3 Nominierungen:



- Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie, Robin Wright

- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Michael Kelly

- Bester Musik-Score, Komponist: Jeff Beal "Modern Family", derzeit auf Sky 1, Sky Ticket, Sky Go und über

Sky Q auf Abruf 1 Nominierung:

- Beste Tonmischung einer Comedyserie (halbstündig), Episode "A

Year of Birthdays" "American Horror Story: Apocalypse", Staffel acht ab 26.10.als

Marathon auf Fox HD 5 Nominierungen, u.a.:

- Beste Sci-Fi/Fantasy-Kostüme einer Miniserie, Episode "Verbotene

Früchte"

- Bestes Make-Up einer Single-Camera-Minierie, nicht prothetisch,

"Verbotene Früchte"

- Bestes prothetisches Make-Up für eine Miniserie, Episode

"Apocalypse... then"

- Bestes Hair-Styling einer Miniserie, Episode "Verbotene Früchte"

- Bester Gaststar in einer Dramaserie, Jessica Lange "Big Bang Theory", derzeit auf TNT Serie 3 Nominierungen:

- Beste Regie einer Comedyserie, Mark Cendrowski, Episode "Das

Stockholm- Syndrom"

- Bester Schnitteiner Comedyserie, Multi-Camera, Episode "Das

Stockholm- Syndrom" "Surviving R. Kelly", am 23. und 25.11. je ab 20.45 Uhr in Doppelfolge auf Crime+ Investigation 1 Nominierung:



- Beste Spezialeffekte einer Doku-Reihe "Leah Remini: Ein Leben nach Scientology", derzeit donnerstags auf Crime + Investigation 1 Nominierung:



- Beste Informations-Serie oder Special Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/emmys sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Ticket:



Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



Pressekontakt:



Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Carolin Noack

DL-picture-management-operations@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de



Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4382266