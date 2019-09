FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.09.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS XLMEDIA PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1750 (1400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 9 (8) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5210 (5060) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES MORRISON TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 235 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SAINSBURY TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 275 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES TESCO PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 385 (395) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3100 (3200) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1250 (1000) PENCE - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 490 (460) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 690 (720) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1835 (1760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS PENDRAGON PRICE TARGET TO 7 (10) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4850 (4750) PENCE - 'NEUTRAL'



