Bereits heute beginnt die 8. Baader Investment Conference. Teilnehmen werden 220 börsenotierte Unternehmen iaus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Teilen Europas. Diese prallen auf mehr als 750 Investoren aus 37 Ländern Bis 27.9. gibt es die Möglichkeit, an fast 120 Gruppenpräsentationen teilzunehmen und an einigen der rund 3200 Einzel- und Einzelgespräche. Ein "Gutes Gelingen" hier aus Österreich an Nico Baader & Co.. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)

Den vollständigen Artikel lesen ...