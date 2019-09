Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich gegen Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gestellt, ein öffentliches Country-by-Country-Reporting von Unternehmen einzuführen, also die Offenlegung länderbezogener Daten der Firmen in Steuersachen.

"Mein Kollege Finanzminister hat über Twitter angekündigt, dass er bei Country-by-Country-Reporting seine Verhandlungslinie geändert hat", sagte Altmaier bei einer Konferenz der Unionsfraktion zur Modernisierung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland. Eine solche Veröffentlichungspflicht unternehmenssensibler Daten sei nach Ansicht der Union "kontraproduktiv", betonte Altmaier. "Deshalb ist unsere Position unverändert. Ich hätte das auch twittern können, aber ich wollte das hier noch einmal sagen."

Scholz hatte seine Position Mitte September geändert. "Wir haben uns mit den SPD-Ministern verständigt", hatte er über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt. "Wir sind für öffentliches Country-by-Country-Reporting." Bisher hatte er offiziell zwar die Berichterstattungspflicht der Firmen unterstützt, mit der Steuerumgehungen verhindert werden sollen, aber eine von der EU-Kommission vorgeschlagene Veröffentlichung der Informationen abgelehnt. Das Finanzministerium hatte später aber eingeräumt, es gebe weiter unterschiedliche Auffassungen in der Regierung. Die Wirtschaft hatte sich allerdings bereits alarmiert von der Verständigung der SPD-Minister gezeigt.

Altmaier lehnte bei der Steuerkonferenz auch Scholz' Plan für eine Anzeigepflicht nationaler Steuergestaltungen ab. "Wir sollten in dieser Situation unserer Wirtschaft und in dieser Unsicherheit international darauf verzichten, bei jeder europäischen Richtlinie noch einmal draufzusatteln und die Dinge eher zu verschlimmbessern als zu verbessern", forderte er. Zudem habe bereits die SPD-Diskussion um eine Vermögensteuer bei vielen kleinen Mittelständlern Unsicherheit ausgelöst, beklagte der CDU-Politiker. Es sei wichtig, bei dem Versprechen zu bleiben, keine neuen Substanzsteuern einzuführen.

Körperschaftsteuersatz soll sinken

Auch der CSU-Steuerexperte Sebastian Brehm, der einer der beiden Autoren eines neuen Unternehmensteuerkonzepts der Union ist, wies den Plan des Finanzministers für eine Anzeigepflicht nationaler Steuergestaltungen zurück. "Da sagen wir ein ganz klares Nein", machte er klar. "Wir wollen keine nationale Anzeigepflicht umsetzen. Das würde ein Bürokratiemonster sein." Lieber solle man zum Beispiel zeitnahe Betriebsprüfungen vornehmen. Der andere Verfasser des Konzepts, der CDU-Steuerpolitiker Fritz Güntzler, machte sich insgesamt für eine "Niedrigsteuergrenze" stark.

Die Union will mit dem Konzept für eine Reform der Unternehmensteuern in die Halbzeitrevision der Koalition gehen. Die von Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) angestoßenen Pläne sehen eine Senkung der Körperschaftsteuerlast, eine Abschaffung des Soli und anderes vor. Ziel ist es, "die Steuerbelastung sowohl für Kapitalgesellschaften als auch für Personengesellschaften für nicht ausgeschüttete Gewinne bei maximal 25 Prozent zu deckeln". Laut den Plänen soll das besonders durch eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 10 Prozent von derzeit 15 Prozent erreichbar sein.

Brinkhaus warnte bei der Konferenz vor deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. "Ich glaube, dass wir nicht vor einer technischen Rezession stehen, sondern vor einer strukturellen Herausforderung für das Wirtschaftssystem in Deutschland, wie wir es kennen", sagte er. Die Wirtschaftsstrukturen würden sich in den nächsten zehn Jahren "in einem Umfang verändern, wie wir es uns heute noch nicht vorstellen können". Deshalb müsse man die Wirtschaft "fit machen für die Jahre 2030/2040", und dazu gehörten die Rahmenbedingungen für die Unternehmensbesteuerung.

