London (www.aktiencheck.de) - Ein Drohnenangriff auf saudische Aramco-Anlagen ließ den Ölpreis bei Markteröffnung am Montag, den 16. September, zunächst um mehr als 20 Prozent steigen, bevor er später am Tag anfängliche Gewinne abgab, so die Experten von WisdomTree Europe. Der Angriff erinnere an die geopolitischen Risiken in der Region und die potenziellen Versorgungsengpässe, die in er Folge solcher Ereignisse auftreten könnten. ...

