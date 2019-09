Irans Präsident Hassan Ruhani will sich bei der UN-Vollversammlung für einen Frieden im Nahen Osten einsetzen. Dazu will eine Initiative gründen.

Irans Präsident Hassan Ruhani will bei der UN-Vollversammlung in New York für einen "langfristigen Frieden" im Nahen Osten plädieren. Dieses Jahr sei die UN-Veranstaltung wegen der Spannungen in der Region enorm wichtig und es gebe diverse Diskussionsthemen - "der Iran will daher für einen langfristigen Frieden in der Region plädieren ...

