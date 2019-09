BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will wegen eines von ihr testierten Marktversagens eine "grundlegende Trendwende" in der deutschen Wohnungspolitik. Dazu will die Fraktion am Dienstag einen Maßnahmenkatalog beschließen, der beispielsweise einen fünfjährigen Mietenstopp, das Erschweren von der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und den Mietkauf für einkommensschwache Haushalte vorsieht.

"Unser Ziel ist es, dass alle Menschen in diesem Land gut, bezahlbar und sicher leben können. Das bedeutet, dass Menschen keine Angst haben sollten verdrängt zu werden", heißt es in dem Papier, in das Dow Jones Newswires Einblick hat. Bei dem Entwurf mit neun zentralen Bausteinen einer Wohnwende kann es in der Fraktionssitzung am Dienstag noch Änderungen geben, hieß es aus der SPD-Fraktion.

Für Sören Bartol, stellvertretende Vorsitzender der SPD-Fraktion, ist die Regulierung kein Selbstzweck. "Wir wollen da regulieren, wo der Markt komplett versagt", sagte er. "Es geht darum, eine Atempause zu bekommen."

Der Mietenstopp soll für fünf Jahre in angespannten Wohnungsmärkten nur einen Inflationsausgleich für Vermieter erlauben. Anders als der Stadtstaat Berlin wollen die Sozialdemokraten auf Bundesebene keinen Mietendeckel. "Ein Inflationsausgleich muss möglich sein, weil ansonsten hätten wir ja eine kalte Enteignung", so Bartol. Daneben soll es ein Verbot von Index- und Staffelmieten geben.

Auch soll die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sowie Eigenbedarfskündigungen beschränkt werden, um Missbrauch und Verdrängung zu verhindern. Ziel sei außerdem, jedes Jahr mindestens 100.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen und bei Online-Vermietungsplattformen wie beispielsweise Airbnb eine angemessene Regulierung und Besteuerung zu erreichen.

Zwecks besserer Übersicht bedarf es nach Ansicht der SPD eines zentralen Immobilien- und Mietenregisters, um Einblick über tatsächliche Eigentümer und Miethöhe zu bekommen. Daneben sollen mindestens 100.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr geschaffen, eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik unterstützt und die Bodenspekulation in den Kommunen bekämpft werden.

Bei der Grundsteuer sollen Vermieter in Zukunft nur noch die Hälfte statt der vollen Höhe bei den Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden können. Die SPD fordert außerdem eine gemeinwohlorientierte Wohnraumförderung für breite Teile der Gesellschaft.

Unklar ist, ob die Unionsfraktion den Vorschlägen in dieser Form zustimmen würde. Laut SPD ist die von ihr angemahnte Trendwende "dringend" notwendig. "Dafür braucht es aber auch die politische Priorisierung. Wir wollen Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung in der Bundesregierung ein stärkere Stimme geben", heißt es in dem Papier.

September 23, 2019

