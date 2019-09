Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank will angesichts der Schwäche der Industrie nicht ausschließen, dass die deutsche Wirtschaft auch im dritten Quartal schrumpfen wird. In ihrem aktuellen Monatsbericht für September verweist die Bundesbank darauf, dass die Konjunktur einerseits von der industriellen Schwäche belastet, andererseits aber vom privaten Konsum und der Bauwirtschaft gestützt werde. "Ob die Aufwärtskräfte stark genug sind, um ein ausreichendes Gegengewicht zur Industrieschwäche zu bilden, ist allerdings fraglich. Von daher könnte die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Sommer erneut leicht zurückgehen", heißt es in dem Bericht.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) war bereits im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gesunken, so dass ein weiterer Rückgang eine "technische Rezession" bedeuten würde. Die Bundesbank sieht das allerdings gelassen. "Ein zweimaliger Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Erzeugung in Folge stellt in der gegenwärtigen Situation für sich genommen noch keinen Grund zur Besorgnis dar", heißt es in dem Bericht. Er bedeute auch noch nicht notwendigerweise das Ende der gesamtwirtschaftlichen Expansionsphase.

Ein leichter BIP-Rückgang im zweiten und dritten Quartal könnte laut Bundesbank als Teil einer konjunkturellen Normalisierung betrachtet werden, weil die deutsche Wirtschaft aus einer Phase der wirtschaftlichen Überauslastung komme. "Der gesamtwirtschaftliche Auslastungsgrad dürfte jedenfalls gegenwärtig immer noch etwas überdurchschnittlich sein und könnte gegen Ende des Jahres die Normalauslastung erreichen", prognostiziert die Bundesbank.

Gleichwohl bestehen laut Bundesbank besonders im internationalen Umfeld erhebliche Abwärtsrisiken, und es ist ihrer Einschätzung nach offen, ob sich die Industriekonjunktur fängt, bevor sich die Abwärtsbewegung auf die stärker binnenwirtschaftlich orientierten Wirtschaftszweige überträgt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2019 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.