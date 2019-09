Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Die Aktien der europäischen Fluggesellschaften dürften von der Insolvenz des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook mit seinen bislang in Betrieb befindlichen 117 Flugzeugen kurzfristig deutlich profitieren, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Anleger sollten aber nicht zu euphorisch werden, denn der Sektor berge einige Herausforderungen./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 08:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 08:04 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-09-23/12:32

ISIN: ES0177542018