ICE, Betreiber der New Yorker Börse NYSE, hat offiziell den Handel mit Bitcoin-Futures gestartet. Der Bitcoin-Kurs zeigte sich davon aber wenig beeindruckt. Der Betreiber der New York Stock Exchange (NYSE), Intercontinental Exchange (ICE), hat in der Nacht von Sonntag auf Montag den Handel mit sogenannten Bitcoin-Futures aufgenommen. Anders als beim Konkurrenten Chicago Mercantile Exchange Group (CME) werden die jetzt neu angebotenen Bitcoin-Futures in Bitcoin und nicht in Fiat-Währungen ausgezahlt, wie CNBC berichtet. Der Bitcoin-Kurs zeigte sich ...

